Encomendas de bens duráveis nos EUA caem mais do que o esperado em janeiro

Economistas consultados pela Reuters previam que os pedidos de bens duráveis caíram 4,5%.

No entanto, o setor manufatureiro, que responde por 10,3% da economia dos EUA, parece estar se recuperando depois que a produção diminuiu ligeiramente em 2023, em meio a um total de 525 pontos-base de aumentos na taxa de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, um indicador observado de perto para os planos de gastos das empresas, subiram 0,1% após um declínio revisado de 0,6% no mês anterior.

Os gastos das empresas com equipamentos se recuperaram modestamente no quarto trimestre, após contração no período de julho a setembro.

A economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,3% no último trimestre, após expansão de 4,9% no terceiro trimestre.

(Reportagem de Lucia Mutikani)