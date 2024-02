Engie levanta US$1 bi em financiamento "tax equity" para energias renováveis ??nos EUA

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - A francesa Engie garantiu mais de 1 bilhão de dólares em financiamento "tax equity" do JPMorgan, Goldman Sachs e BNP Paribas para financiar seis projetos renováveis anunciados ​​recentemente nos mercados dos Estados Unidos, anunciou a empresa nesta terça-feira.

Os mercados estão no Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), no Midcontinent Independent System Operator (MISO) e no Southwest Power Pool (SPP), com uma capacidade agregada de 1,3 gigawatt (GW), incluindo 950 megawatts (MW) de energia solar e 353 MW de energia eólica.