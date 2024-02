Governo e BNDES lançam fundo de R$1 bi para projetos de minerais estratégicos

"Os recursos poderão ser utilizados por empresas júnior e de médio porte que enquadrem na tese de investimentos do fundo e que será colocada em prática pelo gestor a ser selecionado por meio de chamada pública", diz a nota.

O FIP Minerais Estratégicos, segundo o ministério, irá viabilizar ainda projetos de descarbonização e produção sustentável de alimentos.

"Não há transição energética sem mineração e sabemos que o Brasil, com seu amplo território, diversidade geológica e riqueza mineral, será o protagonista e grande alicerce mundial na transição energética", disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, segundo a nota.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que a transição energética "é uma prioridade do governo do presidente Lula" e que a iniciativa contribui para o aproveitamento do potencial geológico brasileiro, permitindo que o país se posicione como fornecedor de minerais estratégicos para atender à demanda mundial por tecnologias de energia limpa.

O fundo irá priorizar os minerais para transição energética e descarbonização: cobalto, cobre, estanho, grafita, lítio, manganês, minério de terras raras, minérios do grupo da platina, molibdênio, nióbio, níquel, silício, tântalo, titânio, tungstênio, urânio, vanádio e zinco.

Segundo o ministério, também devem ser atingidos pelo fundo fosfato, potássio e remineralizadores, minerais fundamentais para a fertilidade do solo.