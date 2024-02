SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta terça-feira, em meio a um cenário externo relativamente positivo, com queda nos rendimentos dos Treasuries, enquanto, no Brasil, o IPCA-15 avançou menos do que o esperado por economistas em fevereiro.

Às 10h03, o Ibovespa subia 0,08%, a 129.709,92 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, tinha elevação de 0,89%.

(Por Paula Arend Laier)