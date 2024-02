Marina diz que é necessário combater mudança climática para evitar instabilidades globais

SÃO PAULO (Reuters) - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta terça-feira que o mundo testemunha atualmente guerras com perdas devastadoras e que mais instabilidade pode surgir se os governos fracassarem em lidar com as questões associadas às mudanças do clima.

Em evento para comemorar os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos ao lado da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, Marina enfatizou que um dos problemas que pode surgir como consequência da mudança climática é a falta de alimentos a preços acessíveis para o mundo.

A ministra disse que o Brasil pode contribuir para a segurança alimentar do mundo, mas que o país e o resto do planeta têm de reduzir suas emissões resultantes de combustíveis fósseis para impedir que a floresta brasileira se transforme em uma savana.