Montadoras da Europa não contestarão proibição de carros a combustão a partir 2035

Por Gilles Guillaume

(Reuters) - Os fabricantes de automóveis da Europa não contestarão a decisão da União Europeia de banir efetivamente os veículos movidos a combustíveis fósseis a partir de 2035, independentemente de quem vencer as eleições parlamentares europeias deste ano, disse o líder do grupo da indústria automotiva do continente na segunda-feira.

Em uma entrevista coletiva no Salão do Automóvel de Genebra, Luca de Meo, presidente da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), disse que a responsabilidade da indústria automotiva "como líderes empresariais... não é argumentar contra a regulamentação".