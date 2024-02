Opep+ considerará estender cortes voluntários na produção de petróleo, dizem fontes

Em novembro passado, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados liderados pela Rússia concordaram em cortes voluntários totalizando cerca de 2,2 milhões de barris por dia (bpd) para o primeiro trimestre deste ano, liderados pela Arábia Saudita, que estendeu o seu próprio corte voluntário.

Os preços do petróleo encontraram apoio este ano nas crescentes tensões geopolíticas devido aos ataques do grupo houthi, alinhado com o Irã, ao transporte marítimo do Mar Vermelho, embora a preocupação com o crescimento econômico e as elevadas taxas de juros tenham pesado. O Brent era negociado perto de 83 dólares por barril nesta terça-feira.

A extensão dos cortes de produção para o segundo trimestre é "provável", disse uma das fontes da Opep+, que não quis ser identificada. Dois deles disseram que uma prorrogação mais longa até o final do ano era possível.

A Opep e o Ministério da Energia saudita não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O líder de fato da Opep+, a Arábia Saudita, disse que os cortes poderão continuar após o primeiro trimestre, se necessário.

A questão ainda não foi discutida formalmente pela Opep+, disseram duas das fontes. Uma decisão sobre a extensão dos cortes é esperada na primeira semana de março, disseram fontes, e espera-se que cada país anuncie as suas decisões.