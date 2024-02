Sindicato United Steelworkers assina acordo de confidencialidade com Nippon Steel

(Reuters) - A central sindical norte-americana United Steelworkers (USW) assinou um acordo de confidencialidade com a Nippon Steel, que tenta concluir a compra da rival US Steel por 15 bilhões de dólares.

O sindicato, porém, disse que mesmo com o acordo a Nippon não forneceu todas as informações sobre o negócio cobradas pela entidade.

A transação da Nippon Steel, quarta maior siderúrgica do mundo, com a US Steel tem atraído críticas de parlamentares democratas e republicanos e de representantes sindicais nos Estados Unidos.