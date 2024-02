Dow Jones lidera perdas em Wall Street antes de dados econômicos

Por Amruta Khandekar e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - O índice Dow Jones liderava as quedas em Wall Street nesta terça-feira, com investidores aguardando um relatório crucial sobre a inflação e outros dados econômicos que devem moldar as expectativas de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve.

O foco do mercado está novamente na trajetória da política monetária do Fed, depois que um frenesi em torno da inteligência artificial (IA) na semana anterior eclipsou preocupações com o atraso nos cortes das taxas e levou o S&P 500 e o Dow Jones a novos picos.