XP tem lucro líquido contábil de R$1,04 bi no 4º tri, alta de 33% ano a ano

No período de outubro a dezembro de 2023, a receita bruta somou cerca de 4,3 bilhões de reais, aumento de 29% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Desse total, 3,15 bilhões de reais foram originados pela vertical de varejo, uma alta de 24% ano a ano.

O "take rate" anualizado de varejo foi de 1,27% nos últimos três meses do ano passado, de 1,22% um ano antes.

As receitas provenientes de renda fixa aumentaram 76% em relação ao ano anterior, para 690 milhões de reais, enquanto o resultado com produtos de renda variável somou 1,18 bilhão de reais no trimestre, avanço de 19% na mesma base de comparação.

Na receita do varejo de novas verticais, seguros e cartões foram destaques no quarto trimestre, com crescimento de 46% e 30%, respectivamente, na base anual.

A receita institucional totalizou 413 milhões de reais, um crescimento de 16% contra o mesmo período do ano anterior.

As despesas administrativas gerais somaram 1,55 bilhão de reais no último trimestre do ano passado, aumento de 13% ano a ano, afetadas pelo efeito relacionado à Xtage.