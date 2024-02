Yellen diz que movimentos para desbloquear ativos russos congelados são "necessários e urgentes"

"Embora devamos agir juntos e de forma ponderada, acredito que há um forte argumento moral, econômico e de direito internacional para avançarmos", disse Yellen em comentários preparados para uma coletiva de imprensa em São Paulo, antes das reuniões com seus pares do G7 e do G20.

"Isso seria uma resposta decisiva à ameaça sem precedentes da Rússia à estabilidade global. Isso deixaria claro que a Rússia não pode vencer prolongando a guerra e a incentivaria a sentar-se à mesa para negociar uma paz justa com a Ucrânia."

Yellen disse que os Estados Unidos e seus aliados do G7, que impuseram sanções a centenas de alvos russos na sexta-feira, continuarão a agir para restringir o acesso da Rússia a materiais e dinheiro necessários para travar sua guerra contra a Ucrânia.