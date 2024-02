Ações da China e de Hong Kong caem com realização de lucros e preocupação com setor imobiliário

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta quarta-feira, com os investidores realizando lucros após ganhos recentes impulsionados por medidas de apoio, enquanto os problemas do setor imobiliário persistiam após o registro de uma petição de liquidação contra o Country Garden.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 1,27%, o maior declínio diário deste mês, enquanto o índice de Xangai caiu 1,91%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve baixa de 1,51%.

As ações asiáticas em geral também recuaram em negociações cautelosas antes da leitura de inflação dos Estados Unidos nesta semana, que pode influenciar o momento do ciclo de afrouxamento monetário do Federal Reserve.