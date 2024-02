Ações da japonesa DeNA saltam 24% com jogo de cartas Pokémon para celular

O jogo de cartas colecionáveis ​​​​Pokémon, baseado no popular jogo da franquia de videogame Nintendo, lançado em 1996 no Japão, posteriormente ganhou popularidade nos Estados Unidos, com mais de 50 bilhões de cartões impressos.

O modelo de negócios, iniciado pelo designer americano Richard Garfield na década de 1990, é baseado na batalha entre os jogadores, frente a frente, com baralhos de cartas de personagens. Oa participantes compram pacotes lacrados de cartas com diferentes imagens e graus de raridade.

Nos últimos anos, os cartões colecionáveis ​​ganharam maior atenção, com unidades raras em perfeitas condições atingindo altas avaliações no volátil mercado de ativos alternativos.

Os jogos de cartas colecionáveis ​​digitais também se tornaram bem estabelecidos com títulos populares, incluindo versões de "Magic", "Yu-Gi-Oh!" e “Hearthstone”, que é baseado na franquia “Warcraft”.

A DeNa trabalhou em jogos para dispositivos móveis com a Nintendo, incluindo "Mario Kart Tour", mas tem lutado por sucessos no saturado mercado móvel contra a concorrência de rivais chineses, com suas ações caindo cerca de 40% no último fechamento em relação ao pico de maio passado.

(Reportagem de Sam Nussey)