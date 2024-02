Ações europeias caem com desilusão sobre balanços; investidores aguardam dados de inflação

Entre os setores, o imobiliário foi o mais enfraquecido, em queda de 1,8%, atingindo o menor patamar em três meses, depois que o humor de investidores foi abalado após a Taylor Wimpey divulgar um lucro anual menor e dizer que construirá menos casas este ano. A construtora britânica de casas perdeu 4,8%.

Esse fato, juntamente com uma queda de 13,3% na Reckitt do Reino Unido, que não cumpriu as expectativas de vendas líquidas do quarto trimestre, fez com que o índice mais amplo de bens pessoais e domésticos caísse 1,2%.

O setor de tecnologia perdeu 1,4%, com a maioria dos componentes em queda após os fortes ganhos de terça-feira. Just Eat Takeaway caiu 1,8%, com um operador citando a falta de um novo programa de recompra de ações, embora a perspectiva atualizada da empresa de entrega de alimentos tenha atendido às expectativas.

O STOXX 600 recuou em relação ao recorde histórico atingido na semana passada, já que os balanços sem brilho aprofundaram as preocupações sobre a situação das empresas, em meio a preocupações econômicas persistentes antes dos principais dados sobre inflação.

O indicador de inflação preferencial do Federal Reserve -- o núcleo do índice PCE -- está previsto para ser divulgado na quinta-feira, enquanto os dados da zona do euro estão programados para sexta-feira.

"Qualquer dado de inflação mais forte do que o esperado pode fazer com que os mercados caiam ainda mais, mas isso precisa ser considerado no contexto da incrível corrida pelas ações", disse Stuart Cole, economista-chefe de macroeconomia da Equiti Capital.