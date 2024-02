BCE está no caminho certo, mas deve evitar compromisso sobre corte nos juros, diz Kazimir

Assim que as taxas de juros começarem a cair, o BCE deve seguir com avanços uniformes na direção de um ciclo constante de flexibilização da política monetária, disse Kazimir, que faz parte do Conselho do BCE que define a taxa de juros, à Reuters em uma entrevista na quarta-feira.

"Não há razão para apressar um corte nos juros", disse Kazimir, ex-ministro das Finanças. "Junho seria a minha data preferida, abril me surpreenderia e março é impossível."

"O cronograma é importante porque eu preferiria um ciclo suave e constante de flexibilização da política econômica e, para isso, temos de ter certeza sobre o primeiro passo", acrescentou Kazimir, um conservador declarado.

Embora o BCE não tenha sugerido oficialmente nenhuma data, Yannis Stournaras, da Grécia, que tem declaradamente postura de maior leniência com a inflação, também colocou junho na mesa, sugerindo que um consenso pode estar se formando em torno dessa data.

No passado, o BCE se comprometeu com determinados movimentos, mas os formuladores de políticas devem evitar esse tipo de "orientação antecipada" desta vez, argumentou Kazimir, dizendo que eles devem aprender com o erro do passado de amarrar as próprias mãos com muita antecedência.

Ainda assim, a inflação está claramente caindo mais rápido do que o BCE havia projetado no passado, mesmo que algumas questões sobre salários e tendências de preços subjacentes permaneçam.