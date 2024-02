Exame descarta cirurgia agora e Bolsonaro será reavaliado em 3 meses, diz Wajngarten

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro passou nesta quarta-feira por exames em um hospital na zona sul de São Paulo que afastaram a necessidade uma nova cirurgia, neste momento, relacionada à facada que sofreu em 2018, disse o ex-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) na gestão Bolsonaro e advogado do ex-presidente, Fabio Wajngarten, em sua conta na plataforma X.

"O presidente @jairbolsonaro foi internado nesta manhã no Hospital Vila Nova Star para realização de exames laboratoriais e de imagem. As equipes responsáveis constataram que as condições clínicas e cirúrgicas estão estáveis e sem necessidade de intervenção nesse momento. O paciente será reavaliado dentro de 3 meses", escreveu Wajngarten na publicação.

Mais cedo, o ex-chefe da Secom havia dito na mesma rede social que Bolsonaro estava passando por exames para avaliar a necessidade de uma nova cirurgia na região atingida pela golpe de faca.