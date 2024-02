Brasil deve acionar mais termelétricas com piora do cenário de chuvas em hidrelétricas

A situação, contudo, está longe de indicar no momento uma crise hídrica como a vista em 2021 que resultou em forte acionamento das termelétricas e alta de custos para toda a cadeia, ressaltaram os agentes. Por enquanto, eles avaliam com que o despacho das térmicas deve ocorrer principalmente para garantir a demanda por energia nos horários de ponta, a princípio limitando impactos.

"Apesar de o sistema (hidrelétrico) ter terminado o ano com o nível de reservatório até alto, já começa a acender todas as luzes de alerta no operador, de forma que a gente acredita que este ano o cenário de despacho tende a ser diferente do ano passado, tende a ser até mais intensificado do que o que a gente viu no final de 2023", afirmou o diretor de comercialização da Eneva, Marcelo Lopes, à Reuters.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) determinou o acionamento de termelétricas nos últimos meses de 2023 em função do aumento significativo da carga, em meio às elevadas temperaturas. Foram acionadas usinas mais flexíveis, com tempos de partida e parada mais curtos, para atender a chamada "ponta de carga".

De setembro de 2023 a janeiro deste ano, o despacho termelétrico atingiu média de aproximadamente 8.745 megawatts (MW), informou o operador à Reuters. Não foram fornecidos dados para comparação com o ano anterior.

Porém, as chuvas em hidrelétricas têm decepcionado neste ano, afirmam geradores, e uma projeção divulgada na semana passada pelo ONS para a afluência até julho, podendo ser a menor em toda série histórica, ligou o alerta para a possibilidade de maior despacho.

A Eneva, que detém o segundo maior parque térmico do Brasil, depois da Petrobras, acredita que haverá demanda para o acionamento de sua térmica a gás Celse, uma das maiores do país e única da companhia a depender de gás liquefeito (GNL) importado.