Brasil quer debater tributação sobre a riqueza das famílias no G20, diz secretário de Haddad

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil quer levar ao G20 uma discussão sobre a necessidade de se criar uma tributação global sobre a riqueza das famílias, disse nesta quarta-feira o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, argumentando que o debate ocorrerá de forma paralela ao plano de tributação mínima sobre grandes empresas.

Em entrevista à imprensa durante o encontro de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em São Paulo, Mello afirmou que o Brasil vai levar à reunião do G20 especialistas que trarão visões sobre o tema, ressaltando que isso não representa um endosso do Brasil.

Segundo ele, a partir desse debate, o Brasil espera construir consensos e partir para a formulação de propostas efetivas.