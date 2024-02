Caixa tem alta de 40,5% no lucro no 4º tri

A inadimplência sobre empréstimos vencidos há mais de 90 dias, porém, avançou de 2,09% nos últimos três meses de 2022 para 2,16% no quarto trimestre do ano passado, puxada pela pessoa jurídica, que subiu a 6,94%, e física que avançou para 4,45%. No segmento de agronegócio o índice de calotes passou de 0,36% para 1,06%. Mas a inadimplência total do quarto trimestre mostrou queda ante os 2,67% dos três meses imediatamente anteriores.

As receitas com prestação de serviços no quarto trimestre somaram 6,7 bilhões de reais, crescimento de 3,9% sobre um ano antes, segundo o balanço.