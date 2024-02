Crescimento econômico dos EUA no 4º trimestre tem leve revisão para baixo

A inflação foi bastante branda no último trimestre, embora tenha sido revisada ligeiramente para cima em relação às estimativas relatadas anteriormente.

A economia cresceu a um ritmo de 4,9% no trimestre de julho a setembro. Ela cresceu 2,5% em 2023, uma aceleração em relação à taxa de 1,9% de 2022, e está crescendo acima do que as autoridades do Federal Reserve consideram como a taxa de crescimento não inflacionária de 1,8%.

No entanto, há sinais de que o ímpeto diminuiu. As vendas no varejo, o início de construção de moradias, as encomendas de bens duráveis e a produção nas fábricas diminuíram em janeiro.

Parte da fraqueza dos dados no mês passado foi atribuída às temperaturas congelantes, bem como às dificuldades de ajustar os dados às flutuações sazonais no início do ano. Os economistas não estão prevendo uma recessão.

Os mercados financeiros esperam que o Fed comece a reduzir a taxa de juros em junho, conta maio esperado antes. Desde março de 2022, o banco central dos EUA aumentou sua taxa de juros em 525 pontos-base, para a faixa atual de 5,25% a 5,50%.

