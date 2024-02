Demanda global de GNL deverá aumentar em 2024 com impulso de China e Europa

Por Emily Chow

KUALA LUMPUR (Reuters) - A demanda global de gás natural liquefeito (GNL) crescerá em 2024, com a China, principal comprador, de volta ao mercado e o consumo na Europa aumentando, disse um executivo da TotalEnergies nesta quarta-feira.

"O GNL continuou a crescer, com a China de volta ao mercado, mas ainda não no nível de 2021", disse o vice-presidente sênior de Exploração e Produção da Ásia-Pacífico da TotalEnergies, Thomas Maurisse, em uma conferência do setor.