Devemos empreender tempo com política monetária, diz presidente do Fed de Boston

(Reuters) - O Federal Reserve deveria estar empreendendo tempo na avaliação de dados antes de fazer qualquer alteração na política monetária para ter certeza de cumprir os dois mandatos do Fed, disse a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, nesta quarta-feira.

Durante uma sessão de perguntas e respostas no Dartmouth College, em Hanover, New Hampshire, Collins disse que entende as preocupações tanto daqueles que temem que o Fed demore demais para reduzir os juros, arriscando prejuízos econômicos, quanto daqueles que temem que o Fed reduza cedo demais e interrompa o progresso da inflação.

Os riscos entre os dois, disse ela, são "mais equilibrados", e esse é um motivo para sermos cuidadosos e metódicos à medida que o Fed busca seus dois objetivos de estabilidade de preços e pleno emprego.