Dólar tem alta firme com exterior antes de dados de inflação nos EUA

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Após duas sessões em queda, o dólar à vista fechou a quarta-feira com alta firme ante o real, acompanhando o avanço quase generalizado da moeda norte-americana no exterior, em sessão marcada pela fuga dos investidores de ativos de maior risco e pela expectativa com novos dados de inflação nos Estados Unidos, na quinta-feira.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9712 reais na venda, em alta de 0,77%. Em fevereiro, a moeda norte-americana acumula alta de 0,66%.