Dólar à vista sobe ante real com foco no exterior e G20

Às 9:51 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,36%, a 4,9514 reais na venda. No mesmo horário, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,33%, a 4,9490 reais.

No exterior, o dólar sustenta ganhos generalizados ante moedas fortes e ante divisas de exportadores de commodities e emergentes, com o mercado à espera de nova revisão do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre nos EUA, a ser divulgada às 10h30.

"Naturalmente, um dado mais forte pode reforçar o movimento recente de convergência das expectativas de mercado para apenas 75 pontos-base de corte do Federal Funds Rate em 2024, em linha com o apontado pelo último gráfico de pontos (Dot Plot) do BC americano", pontuou a equipe da Guide em comunicado enviado aos clientes.

Mais do que o dado de atividade, a expectativa recai sobre o índice PCE de janeiro -- o indicador preferencial de inflação do Federal Reserve --, que será anunciado na quinta-feira.

Como vem ocorrendo nos últimos meses, investidores e analistas estarão atentos aos dados para determinar quando o Fed iniciará o processo de corte de juros.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9334 reais na venda, em baixa de 0,98%.