Empresa britânica aposta em mosquitos transgênicos para combater dengue no Brasil

Por Leonardo Benassatto

(Reuters) - A empresa britânica de biotecnologia Oxitec está apostando em uma solução para o aumento dos casos de dengue no Brasil, envolvendo a liberação de mosquitos geneticamente modificados em um esforço para reduzir a propagação do vírus.

A empresa desenvolveu uma versão do mosquito macho Aedes aegypti que carrega um gene que mata as fêmeas antes que atinjam a maturidade, suprimindo a população. Apenas as fêmeas dos mosquitos picam e transmitem doenças.