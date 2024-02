Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras com receio sobre dividendos

- VALE ON cedeu 1,10%, a 66,74 reais, também pesando no Ibovespa, com a ajustes após forte alta na véspera, tendo como pano de fundo para a sessão um desempenho misto dos preços dos contratos futuros do minério de ferro na Ásia.

- IRB(RE) ON perdeu 5,45%, a 39,06 reais, mesmo após reportar lucro líquido de 114 milhões de reais no ano de 2023, revertendo prejuízo de 630 milhões um ano antes. Analistas do Safra consideraram os resultados negativos para as ações, uma vez que permitem inferir o desempenho de dezembro (lucro de cerca de 4 milhões de reais, acumulando no quarto trimestre um resultado positivo em torno de 38 milhões de reais, abaixo de previsões no mercado). "E o quadro está longe de ser bom", afirmaram em nota enviada a clientes, avaliando que o fraco desempenho operacional do IRB perdurará por mais tempo.

- GPA ON disparou 11,93%, a 4,41 reais, em mais um dia de forte recuperação, após tocar uma mínima desde o começo de dezembro na segunda-feira, a 3,50 reais. A reação dos papéis encontrou respaldo na aprovação por um tribunal em Paris da reestruturação do Casino, seu principal acionista. No setor, ASSAÍ ON fechou em queda de -4,76%, enquanto CARREFOUR BRASIL ON perdeu -3,78%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 0,06%, a 34,80 reais, enquanto BRADESCO PN recuou 0,43%, a 13,96 reais. BANCO DO BRASIL ON, que promove evento com investidores e analista na quinta-feira, terminou com variação positiva de 0,20%, a 58,75 reais.

- SUZANO ON avançou 0,99%, a 57,38 reais, antes da divulgação do resultado trimestral após o fechamento do mercado mostrando lucro líquido de 4,52 bilhões de reais nos últimos três meses de 2023, enquanto o Ebitda ajustado somou 4,51 bilhões de reais.

- PORTO SEGURO ON, que não faz parte do Ibovespa, saltou 5,95%, a 29,18 reais, após reportar lucro líquido de 689 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2023.