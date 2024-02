Minério de ferro amplia alta em Dalian com esperança renovada de melhora na demanda da China

(Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian ampliaram os ganhos pela segunda sessão consecutiva nesta quarta-feira, ajudados por esperanças renovadas de recuperação da demanda no principal comprador, a China, após uma melhora no mercado de aço, embora as preocupações persistentes com o setor imobiliário em dificuldades tenham limitado os ganhos.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,08%, a 889 iuanes (123,49 dólares) a tonelada.

"As expectativas de uma atividade mais forte de construção aumentaram. Os canteiros de obras domésticas foram reabertos após o feriado do Ano Novo Lunar e estão procurando aproveitar as melhores margens após o recente declínio do minério de ferro", disseram analistas do banco ANZ em nota.