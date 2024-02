Presidente da Suzano diz que está deixando cargo por razões pessoais

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo da fabricante de papel e celulose Suzano, Walter Schalka, disse à Reuters nesta quarta-feira que está deixando o cargo por razões pessoais, mas que pretende seguir ativo nas decisões dentro da companhia, caso sua indicação para o conselho de administração seja aprovada.

O executivo permanecerá no cargo até 1 de julho deste ano, e será substituído por João Alberto Fernandez de Abreu, atual CEO da Rumo, com o início do processo de sucessão programado para a partir de 2 de abril. Schalka estava há 11 anos à frente da companhia.