Vice-ministro das Finanças japonês diz estar pronto para reagir se houver excesso de volatilidade cambial

SÃO PAULO (Reuters) - O vice-ministro das Finanças para Assuntos Internacionais do Japão, Masato Kanda, disse nesta quarta-feira que as autoridades estavam prontas para tomar as medidas adequadas caso fossem observadas movimentações excessivas no mercado de câmbio.

"Não vou comentar sobre as recentes movimentações cambiais. Mas é desejável que as taxas de câmbio se movimentem de forma estável, refletindo os fundamentos", disse Kanda a repórteres à margem da reunião dos líderes financeiros do G20 em São Paulo.

"Estamos observando os movimentos da moeda com um forte senso de urgência e prontos para responder adequadamente se observarmos movimentos excessivamente voláteis", disse ele.