Ações da China encerram fevereiro em alta com expectativas de medidas de apoio

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram no último dia de negociação do mês depois que o órgão regulador de valores mobiliários disse que reforçará a fiscalização de derivativos no mercado de ações, enquanto as expectativas dos investidores por mais estímulos antes de uma importante reunião também ajudaram a elevar o sentimento.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,91%, enquanto o índice de Xangai subiu 1,94%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve baixa de 0,15%.

Em fevereiro, o CSI300 subiu 9,4% e interrompeu uma série de seis meses de perdas, enquanto o índice Hang Seng ganhou 6,6%.