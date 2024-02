Ambev tem queda de 11% no lucro do 4º trimestre de 2023

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ficou praticamente estável, com oscilação positiva de 0,6%, para 7,15 bilhões de reais.

A empresa disse que as tendências do câmbio e das commodities, além de taxas de juros mais baixas, estão reduzindo pressões de custo no Brasil. Este ano, a Ambev espera que os custos por hectolitro de cerveja caiam até 3%.

Na América do Sul, os volumes caíram 3,8%, pressionados pela Argentina. E no Canadá, a queda no volume foi impulsionada por uma situação desafiadora do setor, afetando os desempenhos das linhas superior e inferior no trimestre.