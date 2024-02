BCE manterá piso para juros de mercado, mas de olho na demanda, dizem fontes

Durante a maior parte dos últimos 10 anos, o mecanismo era simples: o BCE mantinha os juros em zero ou mais baixos e inundava os bancos com mais dinheiro do que eles precisavam por meio de compras de títulos e empréstimos, para incentivá-los a emprestar e reavivar a inflação que estava muito baixa.

Isso eliminou a necessidade de os bancos tomarem empréstimos do BCE e fixou a taxa overnight que os bancos cobram uns dos outros à taxa que o BCE paga pelos depósitos.

Essa estrutura precisa ser mudada agora que as taxas de juros estão muito acima de zero e reservas em excesso grandes são desnecessárias - e estão até mesmo causando enormes prejuízos ao BCE e a alguns dos 20 bancos centrais da zona do euro.

As autoridades de política monetária reunidas em Frankfurt na semana passada concordaram que o BCE manterá um sistema de "piso", em que o banco central efetivamente define a taxa mais baixa pela qual os bancos emprestaram uns aos outros, disseram as fontes sob condição de anonimato porque as deliberações são confidenciais.

Porém, há uma reviravolta importante: o BCE não decidirá sozinho quanta liquidez fornecerá ao sistema bancário quando terminar de drenar o excesso de reservas daqui a alguns anos, acrescentaram as fontes.

Em vez disso, as autoridades concordaram que os bancos comerciais ajudarão a determinar isso tomando emprestadas as reservas de que precisam do BCE, de forma semelhante ao que o Banco da Inglaterra está fazendo.