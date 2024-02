Dólar fecha estável ante real em dia de Ptax e inflação dentro do esperado nos EUA

O Departamento de Comércio dos EUA informou que o índice PCE subiu 0,3% em janeiro e que o número de dezembro foi revisado para baixo, mostrando aumento de 0,1%, em vez do 0,2% informado anteriormente. Nos 12 meses até janeiro, a inflação do PCE foi de 2,4%. Esse foi o menor aumento anual desde fevereiro de 2021 e seguiu-se a um avanço de 2,6% em dezembro.

Os números foram bem recebidos por estarem dentro das projeções dos economistas. Profissionais consultados pela Reuters previam que o índice PCE subiria exatamente 0,3% em janeiro e 2,4% em base anual.

Como não houve surpresas inflacionárias no PCE, o mercado avaliou que aumentaram as chances de o Fed iniciar o processo de corte de juros em junho, o que imediatamente pesou sobre as taxas dos títulos norte-americanos e, em paralelo, sobre o dólar ante as demais divisas.

No Brasil, o dólar à vista chegou a saltar para o território negativo, marcando a mínima de 4,9622 reais (-0,18%) às 12h32.

“O dólar se manteve em alta até sair o PCE, que veio em linha com o esperado. O dado mostrou que a inflação está dentro do que se espera nos EUA e que pode não haver um novo adiamento do corte de juros pelo Fed”, comentou Matheus Massote, especialista de câmbio da One Investimentos.

À tarde, definida a Ptax (em 4,9833 reais para venda), o efeito da disputa entre comprados e vendidos desapareceu e o dólar à vista passou a oscilar muito próximo da estabilidade.