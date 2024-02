FAA dá 90 dias para Boeing lançar plano para resolver problemas de qualidade

Por David Shepardson e Valerie Insinna

WASHINGTON (Reuters) - A Boeing deve desenvolver um plano abrangente para tratar de "questões sistêmicas de controle de qualidade" no prazo de 90 dias, disse o chefe da agência de aviação dos Estados Unidos (FAA) na quarta-feira, depois que uma emergência em pleno voo no mês passado provocou novas preocupações com a segurança das aeronaves da companhia.

O chefe da FAA exigiu o plano em uma declaração crítica à Boeing após uma reunião de um dia inteiro com o presidente-executivo da companhia, Dave Calhoun, na terça-feira.