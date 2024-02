Minério de ferro negocia em faixa restrita conforme investidor reavalia cenário de demanda

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro foram negociados em uma faixa apertada nesta quinta-feira, com os investidores reavaliando as perspectivas de demanda no curto prazo na China, principal mercado consumidor do minério, em meio às expectativas de que as siderúrgicas aumentem a produção, apesar das preocupações persistentes com o setor imobiliário.

O contrato de minério de ferro mais negociado para maio na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou a sessão do dia com queda de 0,17%, a 892 iuanes (124,00 dólares) por tonelada.

O benchmark do minério de ferro de março na Bolsa de Cingapura avançou 0,46%, a 116,55 dólares a tonelada.