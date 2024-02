Petrobras inicia vendas de diesel com conteúdo renovável em São Paulo a partir de março

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras passará a comercializar em São Paulo seu diesel coprocessado com 5% de óleo vegetal a partir da primeira semana de março, por meio da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em Cubatão, informou a companhia em nota à imprensa nesta quinta-feira.

O chamado diesel coprocessado, ou diesel R, utiliza-se de rota tecnológica que permite a produção do combustível fóssil já com um percentual renovável. A redução das emissões associada à parcela renovável é de, ao menos, 60% em comparação com o diesel mineral, segundo a Petrobras.

O diesel R também não requer adaptação ou alteração nos motores para poder ser usado, destacou a empresa.