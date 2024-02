Vendas de diesel sobem 11,7% e têm recorde para janeiro, diz ANP

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As vendas de diesel por distribuidoras no Brasil cresceram 11,7% em janeiro, versus o mesmo mês de 2023, a 5,07 bilhões de litros, segundo dados da reguladora ANP, que mostram ainda que o volume alcançou o maior nível para o período desde o início de série histórica do órgão, em 2000.

O resultado provavelmente reflete um avanço expressivo das exportações de alguns produtos agrícolas, com destaque no açúcar e algodão, fator que garantiu um aumento da demanda por fretes ao longo do período, dentre outros fatores, disse à Reuters o analista de mercado da consultoria StoneX Bruno Cordeiro.