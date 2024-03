Aeroporto de Caruaru, em Pernambuco, recebe aporte de R$140 mi do governo

(Reuters) - O Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru (PE), receberá cerca de 140 milhões de reais em investimentos do governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, para melhorias na infraestrutura, informou a Pasta nesta sexta-feira.

Entre as melhorias previstas está a construção de um novo terminal de passageiros, com extensão de 6.000 metros quadrados e capacidade para atender 1,1 milhão de pessoas por ano.

Segundo comunicado do ministério, também é esperado que, com o aporte, comecem a ser oferecidos voos comerciais de Caruaru para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.