Aumento da renda e precatórios devem tirar economia do Brasil do zero no início de 2024, dizem analistas

Um dos principais impactos positivos no primeiro trimestre do ano deve vir do pagamento dos precatórios feito no final do ano passado, que tem potencial de impulsionar o consumo das famílias.

"É uma injeção adicional de recursos que será traduzida para consumo. Serão mais de 30 bilhões de reais na economia no início de 2024, que sustentam gastos das famílias com bens e serviços", disse Rodolfo Margato, economista da XP, calculando que 80% desse impacto ficará concentrado no primeiro trimestre.

Some-se a isso uma inflação menor e o impulso da renda disponível com um mercado de trabalho que permanece sólido, com uma taxa de desemprego que deve seguir em níveis baixos ao longo do ano, favorecendo o consumo. A taxa de desemprego ficou em 7,6% no trimestre encerrado em janeiro, com aumento no rendimento real dos trabalhadores.

No entanto, analistas alertam para o desempenho do setor agropecuário. Com safras recordes, a agropecuária sustentou o crescimento do PIB no ano passado, mas esse cenário não deve se repetir em 2024.

"O grande cabo-de-guerra no primeiro trimestre será esse, quanto vai cair o PIB agrícola e quanto vai crescer o consumo das famílias por causa desse impulso do pagamento dos precatórios", alertou Luis Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners, que calcula um impacto de 0,2 ponto percentual do pagamento de precatórios no PIB do primeiro trimestre.

Outro fator positivo é o afrouxamento da política monetária, em um ciclo que começou em agosto do ano passado e tirou a taxa básica de juros Selic do pico de 13,75% para os atuais 11,25%, com expectativas de mais reduções nas próximas reuniões.