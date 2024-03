BC pode sofrer penalidade quando retirar plural de sinalizações sobre afrouxamento monetário, diz Galípolo

Galípolo apontou que a sinalização de cortes para as próximas reuniões permite dar previsibilidade ao mercado e retirar volatilidade, indicando, no entanto, que há o risco do BC "ser pego no contrapé" caso haja mudanças no cenário projetado.

Ele também exaltou o BC por ser "corajoso" em iniciar o ciclo de redução no patamar de 0,5 p.p. e sinalizar cortes futuros, em uma estratégia que chamou de "esporte de alto risco" para autoridades monetárias de países emergentes.

"A gente se engajou nesse esporte de alto risco que até agora se pagou. A gente achou um ritmo de corte que permitiu ajustar o nível da política monetária... e simultaneamente dá tempo de observar a velocidade de reação da economia", afirmou.

Galípolo afirmou que a dependência de dados está acima do "guidance" (ou orientação futura) do BC, e que o que a autarquia indicar em seus comunicados em termos de política monetária só vai se concretizar caso as expectativas econômicas se tornem realidade.

Questionado sobre a previsão de fim do ciclo atual de corte de juros, o diretor pontuou que o BC não vê "muito valor" no momento em apontar qual será o patamar de uma suposta taxa terminal, preferindo "ganhar tempo para ver como as coisas vão se revelando".

Galípolo ainda disse considerar "muito importante" a reancoragem das expectativas de inflação para 2025 e 2026, o que, segundo ele, ajuda a alimentar a discussão de que a taxa de juros pode ficar em um nível contracionista por mais tempo.