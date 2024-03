Boeing avalia comprar fabricante de peças Spirit AeroSystems

(Reuters) - A Boeing está em negociações para comprar sua antiga subsidiária Spirit AeroSystems, conforme ambas as empresas tentam resolver problemas persistentes de qualidade e conter custos relacionados à produção do 737 MAX, disse uma fonte do setor familiarizada com o assunto nesta sexta-feira.

Uma fusão traria a Spirit de volta ao guarda-chuva da Boeing, que a separou em 2005 e, nos últimos anos, tem enfrentado pressões de custo e problemas que têm prejudicado as entregas de aeronaves e enfraquecido seu balanço patrimonial.

A Spirit contratou banqueiros para explorar opções estratégicas e tem tido discussões preliminares com a Boeing, noticiou o The Journal nesta sexta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto. A Boeing e a Spirit se recusaram a comentar. Uma fonte do setor confirmou o movimento à Reuters.