Copel aguarda preço adequado por Compagás, vê oportunidades para ativo, diz CEO

Os executivos da Copel avaliaram durante a teleconferência que os preços de energia no Brasil devem mostrar mais volatilidade, depois de dois anos de valores praticamente no piso devido às boas condições hidrológicas até então e ao cenário de sobreoferta de energia.

Já neste ano, as chuvas têm frustrado as previsões e a expectativa é de um encerramento até antecipado do período úmido, disse Slaviero.

"No final do último trimestre, (na venda de energia) fomos um pouco mais conservadores... e no primeiro trimestre, aproveitamos algumas oportunidades, mas também sem muitos excessos", acrescentou o CEO.

(Por Letícia Fucuchima)