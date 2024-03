Crescimento da indústria brasileira atinge pico de 20 meses em fevereiro, mostra PMI

"Os dados do PMI de fevereiro trouxeram notícias positivas sobre a situação da indústria brasileira. Ampliando o ímpeto de janeiro, houve aumentos mais fortes nas encomendas e produção, o que até agora é um bom sinal para o desempenho no quarto trimestre", avaliou em nota a diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima.

De acordo com o levantamento, as indústrias brasileiras registraram em fevereiro a segunda melhora seguida na entrada de novos trabalhos, no ritmo mais forte desde julho de 2021, embora as vendas internacionais tenham voltado a cair.

"Os dados mostraram que as fortes vendas das empresas foram obtidas com a melhora da demanda doméstica, já que as encomendas de exportação caíram a um ritmo mais forte. A maior parte da deterioração nas vendas internacionais aconteceu na América do Sul, embora os entrevistados tenham também notado fraqueza na Europa, Japão e Estados Unidos", disse De Lima.

Diante disso, os produtores ampliaram os volumes de produção, que chegou ao nível mais elevado em mais de dois anos e meio, com aquisições de maquinário e tentativas de reconstruir estoques.

Com isso, o setor buscou aumentar a capacidade contratando funcionários de forma permanente em fevereiro, com o nível de emprego chegando ao nível mais forte em mais de um ano e meio.

Os custos dos insumos aceleraram em fevereiro, mas a inflação no segmento alta ainda permaneceu abaixo da média de longo prazo. Enquanto algumas empresas citaram preços mais elevados de químicos, componentes eletrônicos, alimentos e fretes, outras relataram reduções em commodities agrícolas, combustíveis, gás natural e aço.