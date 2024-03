Diesel, gasolina e etanol sobem nos postos do Brasil em fevereiro, diz ValeCard

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os preços médios de diesel e gasolina subiram em fevereiro ante o fechamento do mês anterior, com uma alta dos preços do petróleo no mercado externo e avanço da alíquota do imposto estadual ICMS, apontou nesta sexta-feira levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.

O preço médio do etanol também avançou, provavelmente com impacto do período da entressafra da cana-de-açúcar, disse em nota o Head de Inovação e Portfólio na ValeCard, Brendon Rodrigues.