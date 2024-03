Emissões globais de CO2 relacionadas à energia atingem recorde em 2023, diz IEA

"Longe de caírem rapidamente -- como é necessário para cumprir as metas climáticas globais estabelecidas no Acordo de Paris -- as emissões de CO2 atingiram um novo recorde", disse a IEA em um relatório.

As emissões globais do setor de energia aumentaram em 410 milhões de toneladas, ou 1,1%, em 2023, chegando a 37,4 bilhões de toneladas, segundo a análise da AIE.

A expansão global de tecnologias limpas, como a eólica, solar e de veículos elétricos, ajudou a conter o crescimento das emissões, que foi de 1,3% em 2022. No entanto, a reabertura da economia chinesa, o aumento do uso de combustíveis fósseis em países com baixa produção de energia hidrelétrica e a recuperação do setor de aviação levaram a um aumento geral, afirmou a IEA em seu relatório.

Os movimentos para substituir a perda de geração de energia hidrelétrica devido a secas extremas foram responsáveis por cerca de 40% do aumento das emissões, ou 170 milhões de toneladas de CO2, segundo o relatório.

"Sem esse efeito, as emissões do setor elétrico global teriam caído em 2023", disse a IEA.

As emissões relacionadas à energia nos Estados Unidos caíram 4,1%, sendo a maior parte da redução proveniente do setor elétrico, de acordo com o relatório.