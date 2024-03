Goolsbee, do Fed, diz estar perplexo com inflação do setor imobiliário

(Reuters) - O ritmo mais forte do que o esperado das pressões sobre os preços da inflação do setor imobiliário continua a confundir as expectativas e o Federal Reserve deve monitorar cuidadosamente esses dados, disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, nesta sexta-feira.

"Especialmente no que se refere ao setor imobiliário, é isso que tem sido realmente estranho... é isso que temos de observar, porque não entendemos totalmente por que não caiu mais", disse Goolsbee em uma entrevista à emissora CNBC.

(Por Lindsay Dunsmuir)