Reddit mira avaliação de até US$6,5 bi em IPO, diz fonte

O Reddit se recusou a comentar.

A empresa, mais conhecida por seus grupos de discussão de nicho e pelos votos "up" ou "down" dados pelos usuários ao conteúdo publicado por outros membros, divulgou no mês passado que seu prejuízo líquido diminuiu para 90,8 milhões de dólares e que o crescimento da receita foi de cerca de 21% em 2023.

O pedido de IPO ocorreu quase duas décadas após o lançamento do Reddit e será um grande teste para a plataforma, que ainda fica atrás de redes sociais populares como o Facebook e o Twitter, agora conhecido como X.

(Reportagem de Jaiveer Singh Shekhawat em Bengaluru)