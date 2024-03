S&P 500 e Nasdaq fecham em novos recordes com impulso de IA e queda nos yields dos Treasuries

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos subiram nesta sexta-feira, com os índices S&P 500 e Nasdaq alcançando novos fechamentos recordes, conforme os papéis de tecnologia avançaram com o entusiasmo contínuo pela inteligência artificial, enquanto uma queda nos rendimentos dos Treasuries forneceu mais apoio.

Os ganhos marcaram o segundo recorde de fechamento consecutivo para o índice de tecnologia Nasdaq, que também estabeleceu um pico intradiário, conforme papéis relacionados à IA, como os da Nvidia e Meta, o levaram a ultrapassar seu pico anterior de 16.212,23 pontos, estabelecido em novembro de 2021.