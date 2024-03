Volkswagen espera crescimento mais lento de vendas em 2024

O diretor financeiro da Volkswagen, Arno Antlitz, vê uma "perspectiva econômica moderada e intensa concorrência" em 2024, embora a montadora continue confiante para o ano como um todo, apontando para o lançamento de novos produtos.

Os comentários coincidem com os de rivais, incluindo Mercedes-Benz e Stellantis, que adotaram um tom semelhante nos resultados do mês passado.

As montadoras europeias estão sob pressão da rival norte-americana Tesla, bem como de concorrentes chineses, em um momento em que a demanda global por veículos elétricos está enfraquecendo diante do declínio do apoio governamental.

As ações da Volkswagen chegaram a cair mais de 7% após a publicação de resultados, atingindo o nível mais baixo em mais de quatro semanas. A montadora registrou queda na margem operacional de 7,9% para 7% em 2023. A Volkswagen disse que espera uma margem operacional de 7% a 7,5% em 2024.

A montadora disse que seu índice de investimento deverá atingir um pico de 13,5% a 14,5% em 2024, impulsionado pelo principal mercado da companhia, a China, e cairá gradualmente nos anos seguintes para cerca de 11% em 2027.