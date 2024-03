Volume de compras de residências nos EUA por brasileiros recua quase 40% em 2022/2023

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O volume de aquisição de imóveis residenciais nos Estados Unidos por brasileiros durante o período de abril de 2022 a março de 2023 registrou uma queda de quase 40% em comparação com o período anterior, mostraram dados da National Association of Realtors (NAR).

As compras de unidades residenciais nos EUA por estrangeiros somaram 53,3 bilhões de dólares no período. Dentre essas transações, cerca de 2%, o equivalente a 1,07 bilhão de dólares, originaram-se do Brasil, afirmou o analista de sênior da NAR, Matt Christopherson, à Reuters.